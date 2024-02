K+S Aktie News: K+S am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,77 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 12,77 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 12,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.452 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2023). Gewinne von 79,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,16 EUR. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,810 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,52 EUR für die K+S-Aktie.

Am 14.11.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je K+S-Aktie.

