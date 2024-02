Notierung im Blick

K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Nachmittag freundlich

27.02.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 12,89 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 13,00 EUR. Bei 12,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 298.704 K+S-Aktien gekauft oder verkauft. Am 27.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 12,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 5,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,810 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,52 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,08 Prozent auf 880,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

