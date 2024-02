K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von K+S

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 12,71 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 12,71 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,71 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,77 EUR. Bisher wurden heute 10.600 K+S-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2023 markierte das Papier bei 22,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,810 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,52 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.11.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,82 Prozent zurück. Hier wurden 825,80 EUR gegenüber 1.470,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,918 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

