K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 13,22 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,22 EUR. Bei 13,16 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.015 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,64 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 24,54 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,204 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,32 EUR an.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 880,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 866,20 Mio. EUR.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von K+S.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochnachmittag

Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain