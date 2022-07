K+S Aktie News: K+S fällt am Nachmittag

Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 19,76 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,68 EUR nach. Mit einem Wert von 20,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 316.969 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 45,80 Prozent niedriger. Am 20.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 10,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 25,06 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 11.05.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.212,30 EUR – ein Plus von 47,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 822,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 15.08.2023 präsentieren.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Aktien von BASF, Uniper & Co. fest: Anleger im Chemiesektor reagieren erleichtert auf Gaslieferungen

K+S-Aktie schwächer: Gipfelabdeckung von Abraumhalde behördlich genehmigt

Hot Stocks heute: Der Druck könnte vom Terminmarkt kommen - Aktien mit Potenzial: Siltronic und K+S

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S