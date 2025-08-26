K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 11,86 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 11,86 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,83 EUR. Bei 11,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.893 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,92 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,166 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,57 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -5,422 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

