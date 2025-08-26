DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Warum sich die Ölpreise am Mittwoch kaum verändern
K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag um Nulllinie

27.08.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zum Vortag unverändert notierte die K+S-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 11,93 EUR.

Die K+S-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,93 EUR. Bei 11,93 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,89 EUR ab. Bei 11,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.869 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 43,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 16,41 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,166 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,57 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -5,422 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Bildquellen: K+S

