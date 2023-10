K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag höher

So entwickelt sich K+S

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 16,27 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 16,27 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 16,46 EUR. Mit einem Wert von 16,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.626 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,95 EUR markierte der Titel am 28.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 47,25 Prozent wieder erreichen. Bei 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,33 EUR.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,924 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

