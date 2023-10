K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 16,40 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,40 EUR nach oben. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,43 EUR zu. Bei 16,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 13.970 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,95 EUR. 46,08 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,35 EUR am 14.06.2023. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 14,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,33 EUR.

Am 10.08.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,31 Prozent verringert.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von K+S.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,924 EUR je Aktie.

