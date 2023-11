K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich K+S

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 14,64 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 14,64 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 14,64 EUR. Bei 14,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.720 K+S-Aktien.

Bei 23,18 EUR markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 36,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,03 EUR am 13.11.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 4,17 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,46 EUR je K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat K+S mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,82 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

K+S-Aktie gefragt: Warburg Research senkt Ziel für K+S auf 18,20 Euro - 'Hold'

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag