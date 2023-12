K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,50 EUR nach oben. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,51 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.615 K+S-Aktien.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 05.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.470,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 825,80 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,932 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor einem Jahr verloren

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

Börse Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Minus