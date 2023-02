K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von K+S

Die K+S-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,45 EUR abwärts. Die K+S-Aktie sank bis auf 22,38 EUR. Bei 22,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.595 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 38,41 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,17 EUR.

K+S gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 664,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.470,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,48 EUR je Aktie belaufen.

