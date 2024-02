K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 12,76 EUR.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,3 Prozent auf 12,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 12,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.348 K+S-Aktien.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 22,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,810 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,52 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.11.2023 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2023 0,918 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Börse Frankfurt: MDAX zum Start in Rot