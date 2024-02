K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 12,89 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 12,89 EUR. Die K+S-Aktie sank bis auf 12,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,95 EUR. Zuletzt wechselten 26.256 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 77,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 12,16 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 6,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,810 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,52 EUR an.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.470,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

