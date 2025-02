K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 13,26 EUR nach.

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 13,26 EUR nach. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 13,17 EUR. Bei 13,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.969 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2024 bei 15,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,30 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 32,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,204 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,32 EUR an.

K+S ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,66 Prozent auf 866,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 880,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,222 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.



