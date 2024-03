K+S Aktie News: K+S verteidigt am Mittag Tendenz

K+S im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 14,46 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 14,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,68 EUR aus. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,52 EUR. Bisher wurden heute 248.349 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2023 bei 20,02 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 27,77 Prozent niedriger. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 18,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,794 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,43 EUR je K+S-Aktie an.

Am 14.03.2024 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,74 Prozent auf 974,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.470,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 13.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 19.05.2025.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,410 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

