K+S Aktie News: K+S am Nachmittag stabil

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die K+S-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 14,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die K+S-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 14,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,35 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 332.921 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,02 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2024 auf bis zu 12,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,03 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

K+S-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,794 EUR belaufen. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,74 Prozent auf 974,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.470,00 EUR gelegen.

Die K+S-Bilanz für Q1 2024 wird am 13.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 19.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 0,410 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren eingefahren

XETRA-Handel: MDAX letztendlich in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen