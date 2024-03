K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Vormittag ins Plus

Kurs der K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 14,60 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 14,60 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 14,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.828 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 27,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (12,16 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,75 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,794 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,43 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 14.03.2024. K+S hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,28 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 974,00 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der K+S-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 19.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,410 EUR je K+S-Aktie belaufen.

