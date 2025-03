K+S Aktie News: K+S am Nachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 12,59 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 12,59 EUR. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,58 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 12,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 204.574 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2024 auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,38 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 20,76 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,088 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 11,71 EUR.

Am 13.03.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,22 EUR erwirtschaftet worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 925,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 974,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Gewinn in Höhe von 0,121 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie nach Talfahrt erholt - Sorge vor Russland-Zugeständnis

MDAX aktuell: Das macht der MDAX nachmittags

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester