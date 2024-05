K+S Aktie News: K+S zieht am Dienstagvormittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 13,57 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 13,57 EUR zu. Die K+S-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,61 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 13,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.767 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 18,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,20 Prozent. Am 06.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,16 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 14.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,19 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 974,00 Mio. EUR.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 0,386 EUR im Jahr 2024 aus.

