K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,64 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 15,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die K+S-Aktie sogar auf 15,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.094 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2022). Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 37,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2023 auf bis zu 14,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 8,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,28 EUR für die K+S-Aktie.

K+S ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.212,30 EUR umgesetzt.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 15.08.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

