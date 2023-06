K+S Aktie News: K+S am Mittwochvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von K+S konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 15,63 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,67 EUR. Bei 15,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.785 K+S-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,89 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 18,28 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden.

K+S wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie sackt ab: K+S kippt aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen seine Jahresprognose