K+S Aktie News: K+S am Freitagvormittag in Grün

Die Aktie von K+S zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 17,32 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 17,32 EUR. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 17,32 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.646 K+S-Aktien.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,89 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 43,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,12 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,96 EUR.

K+S gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.212,30 EUR gelegen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,46 EUR je Aktie.

