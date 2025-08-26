K+S Aktie News: K+S tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

So bewegt sich K+S

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,88 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 11,88 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,94 EUR. Mit einem Wert von 11,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.350 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 43,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (9,97 EUR). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,166 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 13,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen