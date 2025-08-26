K+S Aktie News: K+S verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 11,76 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die K+S-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,94 EUR. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.086 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,166 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass K+S 2025 einen Verlust in Höhe von -5,422 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

