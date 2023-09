K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Vormittag Verluste

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 16,86 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 16,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.754 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 42,09 Prozent zulegen. Bei 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,86 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,71 EUR.

K+S veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von 2,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,31 Prozent auf 825,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.509,90 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte K+S am 14.11.2023 präsentieren. K+S dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je K+S-Aktie.

