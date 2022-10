K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Minus

Die K+S-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 22,60 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.379 K+S-Aktien.

Bei 36,45 EUR markierte der Titel am 19.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,00 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2021). Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 68,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 29,00 EUR.

K+S ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 127,39 Prozent auf 1.509,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,09 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie legt zu: Verbundwerk Werra soll Neuausrichtung erhalten - BUND kritisiert Ankündigungen

K+S-Aktie stärker: UBS hebt Kursziel für K+S an - IG BCE fordert Inflationsausgleich für Kali- und Steinsalzindustrie

K+S-Aktie dennoch fester: JPMorgan setzt Kursziel für K+S herab

