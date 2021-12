K+S Aktie News: K+S auf grünem Terrain

Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 15,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 15,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.665 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 16.12.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 29.12.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,61 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die K+S AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.

