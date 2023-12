K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 14,55 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,55 EUR abwärts. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,55 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,59 EUR. Bisher wurden heute 4.972 K+S-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 8,73 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 17,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte K+S am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,932 EUR je K+S-Aktie.

