K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 13,40 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 13,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.824 K+S-Aktien.

Bei 22,92 EUR markierte der Titel am 27.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 71,11 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 5,71 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,46 EUR.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat K+S im vergangenen Quartal 880,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K+S 1.470,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten taxieren den K+S-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,928 EUR je Aktie.

