K+S Aktie News: K+S am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 12,81 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,9 Prozent auf 12,81 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,81 EUR nach. Mit einem Wert von 12,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.789 K+S-Aktien.

Am 01.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 44,08 Prozent niedriger. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,810 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 1,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,52 EUR an.

Am 14.11.2023 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 825,80 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.470,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 0,918 EUR in den Büchern stehen haben wird.

