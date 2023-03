K+S Aktie News: K+S am Mittwochmittag mit Aufschlag

Um 11:48 Uhr stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 19,16 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,17 EUR. Mit einem Wert von 18,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 125.535 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 47,45 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 17,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 1.470,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.069,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte K+S am 09.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von K+S rechnen Experten am 13.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass K+S ein EPS in Höhe von 3,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

K+S-Aktie in Grün: Massive Erhöhung der Dividende und Aktienrückkäufe geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S