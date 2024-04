K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 13,41 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,8 Prozent auf 13,41 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 13,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 270.420 K+S-Aktien.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 18,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,16 EUR ab. Abschläge von 9,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,224 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 15,43 EUR.

Am 14.03.2024 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2024 veröffentlicht. Am 19.05.2025 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,369 EUR je K+S-Aktie.

