K+S Aktie News: Anleger schicken K+S am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,52 EUR ab.

Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 13,52 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 13,48 EUR. Mit einem Wert von 13,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 81.829 Stück.

Am 21.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,50 EUR an.

K+S veröffentlichte am 14.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,386 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet

Sachsen-Anhalt erteilt K+S Förderungen - K+S-Aktie dennoch etwas tiefer

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren abgeworfen