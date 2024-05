K+S Aktie News: K+S am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 13,36 EUR.

Die K+S-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 13,36 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 13,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 240.394 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 38,29 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,50 EUR.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,29 Prozent zurück. Hier wurden 974,00 Mio. EUR gegenüber 1,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je K+S-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,386 EUR fest.

