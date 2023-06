K+S Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von K+S

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 15,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.295 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,89 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 37,53 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,35 EUR am 14.06.2023. Mit Abgaben von 7,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,28 EUR.

K+S veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1,63 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,67 Prozent auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 1.212,30 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je K+S-Aktie.

Redaktion finanzen.net

