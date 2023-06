K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

29.06.23 09:23 Uhr

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 15,66 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 15,66 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,66 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.041 K+S-Aktien umgesetzt. Bei 24,89 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 58,99 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,35 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,28 EUR. Am 09.05.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.192,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.212,30 EUR in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte K+S am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 15.08.2024. Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 2,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur K+S-Aktie Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick K+S-Aktie sackt ab: K+S kippt aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen seine Jahresprognose

