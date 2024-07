K+S Aktie News: K+S verteuert sich am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von K+S zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,87 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 11,87 EUR. Bei 11,87 EUR erreichte die K+S-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,80 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 42.936 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,67 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,27 EUR am 16.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,06 Prozent.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die K+S-Aktie bei 14,81 EUR.

K+S ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 988,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. K+S dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,317 EUR je K+S-Aktie belaufen.

