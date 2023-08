K+S Aktie News: K+S legt am Dienstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von K+S zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,41 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere um 09:05 Uhr 0,8 Prozent. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,44 EUR an. Bei 17,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 14.232 K+S-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,87 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 14,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,71 EUR für die K+S-Aktie.

Am 10.08.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S 2,28 EUR je Aktie generiert. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 825,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.509,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von K+S rechnen Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je K+S-Aktie.

