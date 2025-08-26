DAX23.929 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.490 -0,3%Nas21.482 -1,0%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag tiefer

29.08.25 16:10 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 11,67 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,67 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.729 K+S-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 31,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,97 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 14,55 Prozent wieder erreichen.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,166 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,57 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. K+S dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -5,422 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

