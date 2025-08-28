K+S Aktie News: K+S tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von K+S konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 11,80 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 11,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,75 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 4.705 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 44,66 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 9,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,49 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,166 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 871,20 Mio. EUR, gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --5,422 EUR je K+S-Aktie.

