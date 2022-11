K+S Aktie News: K+S am Mittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 20,81 EUR ab. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 20,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.710 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2022 auf bis zu 36,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,91 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 14,60 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 42,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,33 EUR je K+S-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 10.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.470,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2022 7,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S-Aktie gefragt: K+S will Verbindlichkeiten reduzieren - Anleiherückkauf geplant

K+S-Aktie dreht ins Plus: K+S verdoppelt Umsatz dank hoher Düngerpreise - Hohe Erwartungen aber nicht erfüllt

Nutrien-Aktie fällt zweistellig: K+S-Mitbewerber Nutrien passt Gewinnziel nach unten an

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S