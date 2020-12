K+S-Aktie aktuell: K+S tendiert südwärts

Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 7,81 EUR nach. Die K+S-Aktie sank bis auf 7,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,91 EUR. Der Tagesumsatz der K+S-Aktie belief sich zuletzt auf 54.376 Aktien.

Am 02.01.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,46 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 16.03.2020.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,09 EUR für die K+S-Aktie. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,114 EUR je Aktie belaufen.

Die K+S AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.

