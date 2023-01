K+S Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von K+S

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 22,07 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,86 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 198.525 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 EUR) erklomm das Papier am 19.04.2022. 39,45 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,69 EUR am 31.01.2022. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 32,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,00 EUR aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 1.470,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 664,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. K+S dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

K+S-Aktie legt zu: K+S übernimmt Vertrieb in Südafrika

K+S-Aktie leichter: Erstmals rückt eine Frau in den K+S-Vorstand auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S AG

Bildquellen: K+S