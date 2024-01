K+S Aktie News: K+S am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Der K+S-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,34 EUR.

Das Papier von K+S befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 13,34 EUR ab. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,24 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 134.732 K+S-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2023 bei 22,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,63 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die K+S-Aktie derzeit noch 5,29 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,46 EUR für die K+S-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 40,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 880,80 EUR im Vergleich zu 1.470,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte K+S die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass K+S im Jahr 2023 0,928 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

