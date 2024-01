K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Blick auf K+S-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 13,44 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,44 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 13,38 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,47 EUR. Zuletzt wechselten 21.930 K+S-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,03 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 17,46 EUR angegeben.

K+S ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 825,80 EUR – das entspricht einem Minus von 43,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.470,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte K+S am 14.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,928 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

