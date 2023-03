K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Um 09:06 Uhr rutschte die K+S-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,21 EUR ab. Bei 19,20 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.320 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2022 bei 36,45 EUR. 47,30 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 9,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,00 EUR je K+S-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 10.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.509,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte K+S einen Umsatz von 1.069,40 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte K+S am 09.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 13.05.2024.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

