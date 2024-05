K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die K+S-Aktie bei 13,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.890 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 18,48 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2024 (12,16 EUR). Mit Abgaben von 10,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,221 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,50 EUR für die K+S-Aktie aus.

K+S ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 974,00 Mio. EUR – eine Minderung von 18,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,19 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,376 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet

Sachsen-Anhalt erteilt K+S Förderungen - K+S-Aktie dennoch etwas tiefer

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren abgeworfen