K+S Aktie News: K+S verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent auf 23,41 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,18 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.551 K+S-Aktien.

Bei 36,45 EUR erreichte der Titel am 19.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 35,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2021 (10,92 EUR). Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 114,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,61 EUR.

Am 11.05.2022 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.212,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 822,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 15.08.2023 dürfte K+S die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Gewinn von 6,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

