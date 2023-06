K+S Aktie News: K+S am Freitagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 15,96 EUR zu.

Die K+S-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 15,96 EUR. Die K+S-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,01 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 15,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.082 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 35,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2023 (14,35 EUR). Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 10,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 18,28 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1.192,00 EUR, gegenüber 1.212,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,67 Prozent präsentiert.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je K+S-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2023 aus.

